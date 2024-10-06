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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине фермер посреди поля нашел обломки ракеты С-300

На Киевщине фермер посреди поля нашел обломки ракеты С-300

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 17:34  •  914 просмотра

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В Бориспольском районе фермер обнаружил на поле остатки ракеты С-300. Саперы ГСЧС подтвердили безопасность находки, изъяли ее и обеспечили условия для дальнейшей работы на поле.

На Киевщине фермер во время работ на поле наткнулся на остатки ракеты С-300. об этом рассказали в ГСЧС, передает УНН.

Детали

В Киевской области, в Бориспольском районе, фермер во время работ на поле наткнулся на большой металлический предмет, который торчал из земли. Присмотревшись внимательнее, мужчина понял, что это, вероятно, ракета

- рассказывают спасатели. 

На место инцидента немедленно прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

После тщательного осмотра специалисты подтвердили, что это безопасные остатки ракеты С-300, которая является частью зенитно-ракетной системы среднего радиуса действия.

Пиротехники оперативно изъяли остатки ракеты, обеспечив безопасные условия для дальнейшей работы на поле. Фермер теперь может вернуться к своей привычной деятельности на земле

- подытоживают чрезвычайники. 

Дополнение

В ГСЧС в очередной раз призвали украинцев в случае обнаружения подозрительных предметов помните: каждое прикосновение может стать последним. Не подвергайте себя и окружающих смертельной опасности - немедленно сообщайте о находке по телефону «101»!

Напомним,

В Покровском районе Донецкой области пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500. За минувшие сутки в районе обнаружен 41 взрывоопасный предмет, обследовано 7,53 га территории.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКиевская область
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