На Киевщине фермер посреди поля нашел обломки ракеты С-300

На Киевщине фермер во время работ на поле наткнулся на остатки ракеты С-300. об этом рассказали в ГСЧС, передает УНН.

Детали

В Киевской области, в Бориспольском районе, фермер во время работ на поле наткнулся на большой металлический предмет, который торчал из земли. Присмотревшись внимательнее, мужчина понял, что это, вероятно, ракета - рассказывают спасатели.

На место инцидента немедленно прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

После тщательного осмотра специалисты подтвердили, что это безопасные остатки ракеты С-300, которая является частью зенитно-ракетной системы среднего радиуса действия.

Пиротехники оперативно изъяли остатки ракеты, обеспечив безопасные условия для дальнейшей работы на поле. Фермер теперь может вернуться к своей привычной деятельности на земле - подытоживают чрезвычайники.

Дополнение

В ГСЧС в очередной раз призвали украинцев в случае обнаружения подозрительных предметов помните: каждое прикосновение может стать последним. Не подвергайте себя и окружающих смертельной опасности - немедленно сообщайте о находке по телефону «101»!

Напомним,

В Покровском районе Донецкой области пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500. За минувшие сутки в районе обнаружен 41 взрывоопасный предмет, обследовано 7,53 га территории.