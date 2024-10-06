На Киевщине фермер посреди поля нашел обломки ракеты С-300
Киев • УНН
В Бориспольском районе фермер обнаружил на поле остатки ракеты С-300. Саперы ГСЧС подтвердили безопасность находки, изъяли ее и обеспечили условия для дальнейшей работы на поле.
На Киевщине фермер во время работ на поле наткнулся на остатки ракеты С-300. об этом рассказали в ГСЧС, передает УНН.
Детали
В Киевской области, в Бориспольском районе, фермер во время работ на поле наткнулся на большой металлический предмет, который торчал из земли. Присмотревшись внимательнее, мужчина понял, что это, вероятно, ракета
На место инцидента немедленно прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
После тщательного осмотра специалисты подтвердили, что это безопасные остатки ракеты С-300, которая является частью зенитно-ракетной системы среднего радиуса действия.
Пиротехники оперативно изъяли остатки ракеты, обеспечив безопасные условия для дальнейшей работы на поле. Фермер теперь может вернуться к своей привычной деятельности на земле
Дополнение
В ГСЧС в очередной раз призвали украинцев в случае обнаружения подозрительных предметов помните: каждое прикосновение может стать последним. Не подвергайте себя и окружающих смертельной опасности - немедленно сообщайте о находке по телефону «101»!
Напомним,
В Покровском районе Донецкой области пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500. За минувшие сутки в районе обнаружен 41 взрывоопасный предмет, обследовано 7,53 га территории.