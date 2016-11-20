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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 14472 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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У Римі завершився Рік Святого Милосердя

У Римі завершився Рік Святого Милосердя

Київ • УНН

 • 8374 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У неділю, 20 листопада 2016 р., перед урочистим Євхаристійним богослуженням з нагоди завершення надзвичайного Святого Року Милосердя, Папа Франциск звершив обряд зачинення Святих Дверей базиліки Святого Петра, передає УНН з посиланням на Радіо Ватикаку.

"Вдячні за дари благодаті, які ми отримали, та заохочувані свідчити словами й ділами ніжність Твоєї милосердної любові, зачиняємо Святі Двері: Душе Освятителю, онови нашу надію на Христа Спасителя, завжди відчинені двері для тих, які шукають Тебе зі щирим серцем, єдині ворота до Царства, що надходить", – прозвучали з уст Папи слова молитви, після чого він у тиші помолився на порозі Святих Дверей, а тоді особисто зачинив їх.

Як повідомляв УНН, Папа Франциск висвятив у сан 17 нових кардиналів.

Українські Національні Новини

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