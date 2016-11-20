У Римі завершився Рік Святого Милосердя

"Вдячні за дари благодаті, які ми отримали, та заохочувані свідчити словами й ділами ніжність Твоєї милосердної любові, зачиняємо Святі Двері: Душе Освятителю, онови нашу надію на Христа Спасителя, завжди відчинені двері для тих, які шукають Тебе зі щирим серцем, єдині ворота до Царства, що надходить", – прозвучали з уст Папи слова молитви, після чого він у тиші помолився на порозі Святих Дверей, а тоді особисто зачинив їх.

Як повідомляв УНН, Папа Франциск висвятив у сан 17 нових кардиналів.