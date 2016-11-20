В Риме завершился Год Святого Милосердия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В воскресенье, 20 ноября 2016 года, перед торжественным Евхаристическим богослужением по случаю завершения чрезвычайного Святого Года милосердия, Папа Франциск совершил обряд закрытия Святых Дверей базилики Святого Петра, передает УНН со ссылкой на Радио Ватикаку.
"Благодарны за дары благодати, которые мы получили, и поощряемые свидетельствовать словами и делами нежность Твоей милосердной любви, закрываем Святые Двери: Душа Освятителю, обнови нашу надежду на Христа Спасителя, всегда открыты двери для тех, которые ищут Тебя с искренним сердцем, единственные ворота к Царству, что наступает", – прозвучали из уст Папы слова молитвы, после чего он в тишине помолился на пороге Святых Дверей, а потом лично захлопнул их.
Как сообщал УНН, Папа Франциск посвятил в сан 17 новых кардиналов.