У рф знову "бавовна": губернатор бєлгородщини повідомляє про обстріл Шебекіно
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Губернатор бєлгородської області повідомляє про нібито “обстріл ЗСУ” міста Шебекіно. Про це УНН пише з посиланням на його Телеграм-канал.
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“Під обстріл ЗСУ потрапило Шебекіне. Снарядами пошкоджено торгові ряди на ринку. Постраждалих немає. Оперативні служби на місці, адміністрація продовжує побудинковий обхід території”, – написав він.
Додамо
Російські Telegram-канали поширюють інформацію, що вчора український дрон скинув дві гранати на енергопідстанцію в брянській області.