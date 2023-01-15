У рф знову "бавовна": губернатор бєлгородщини повідомляє про обстріл Шебекіно

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“Під обстріл ЗСУ потрапило Шебекіне. Снарядами пошкоджено торгові ряди на ринку. Постраждалих немає. Оперативні служби на місці, адміністрація продовжує побудинковий обхід території”, – написав він.

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Російські Telegram-канали поширюють інформацію, що вчора український дрон скинув дві гранати на енергопідстанцію в брянській області.