В рф заявляют, что украинский дрон якобы атаковал крупнейшую энергопистанцию на брянщине

Детали

Как сообщает Telegram-канал Mash, украинский дрон якобы сбросил две гранаты на энергоподстанцию в брянской области вчера около 6 утра.

"Атакована была одна из крупнейших энергоподстанций региона — она питает два района брянска. По нашей информации, первая сброшенная граната не разорвалась, вторую героически накрыл охранник. Сейчас он находится в реанимации. Благодаря его самоотверженности город не обесточили", - говорится в сообщении.

Украинская сторона пока данную информацию не комментировала. Также стоит добавить, что последние несколько месяцев из рф часто поступают сообщения о "хлопке".

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