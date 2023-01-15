В рф заявляют, что украинский дрон якобы атаковал крупнейшую энергопистанцию на брянщине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Российские Telegram-каналы распространяют информацию, что вчера украинский дрон сбросил две гранаты на энергоподстанцию в брянской области, передает УНН.
Детали
Как сообщает Telegram-канал Mash, украинский дрон якобы сбросил две гранаты на энергоподстанцию в брянской области вчера около 6 утра.
"Атакована была одна из крупнейших энергоподстанций региона — она питает два района брянска. По нашей информации, первая сброшенная граната не разорвалась, вторую героически накрыл охранник. Сейчас он находится в реанимации. Благодаря его самоотверженности город не обесточили", - говорится в сообщении.
Украинская сторона пока данную информацию не комментировала. Также стоит добавить, что последние несколько месяцев из рф часто поступают сообщения о "хлопке".
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