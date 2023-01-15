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У рф заявляють, що український дрон нібито атакував найбільшу енергопістанцію на брянщині

Київ • УНН

 • 430163 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Російські Telegram-канали поширюють інформацію, що вчора  український дрон скинув дві гранати на енергопідстанцію у Брянській області, передає УНН.

У рф заявляють, що український дрон нібито атакував найбільшу енергопістанцію на брянщині

Деталі

Як повідомляє Telegram-канал Mash, український дрон нібито скинув дві гранати на енергопідстанцію у Брянській області вчора близько 6 ранку.

"Атаковано було одну з найбільших енергопідстанцій регіону — вона живить два райони Брянська. За нашою інформацією, перша скинута граната не розірвалася, другу героїчно накрив охоронець. Нині він перебуває у реанімації. Завдяки його самовідданості місто не знеструмило", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона поки дану інформацію не коментувала. Також варто додати, що останні кілька місяців з рф часто надходять повідомлення про "бавовну".

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