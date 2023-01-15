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На бєлгородщині військовий підірвав гранату на території частини: троє мобілізованих загинули і ще понад 10 поранені

Київ • УНН

 • 410310 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. У бєлгородській області стався вибух у будівлі сільського будинку культури, де розташовувалися російські військові. Як повідомляє Telegram-канал Baza, один із військовослужбовців підірвав гранату РГД-5, відомо про трьох загиблих та десятьох поранених, передає УНН.

На бєлгородщині військовий підірвав гранату на території частини: троє мобілізованих загинули і ще понад 10 поранені

Деталі

За даними Baza, через вибух у будівлі здетонували боєприпаси та почалася пожежа, яку загасили пожежники. Загинули троє військовослужбовців, ще щонайменше 10 постраждали.

Пізніше Telegram-канал повідомив, що вибух у частині у Білгородській області влаштував військовослужбовець із Свердловської області. За попередньою інформацією, всі постраждалі та загиблі — мобілізовані.

"За попередніми даними, військовослужбовець взяв до рук гранату РГД-5, щоб здобути авторитет перед підлеглими. Після вибуху в будівлі сільського будинку культури, де розташовувалися мобілізовані, здетонували боєприпаси та почалася пожежа на площі близько 450 квадратних метрів — її близько 4 години гасили пожежники.

Місце пожежі досі оточене. За даними саперів, на території ще можуть залишатися боєприпаси, що не розірвалися", - йдеться у повідомленні. 

Додамо

Проте у рф традиційно "не все так однозначно". 

Як пише ТАСС, на хуторі Тоненьке у бєлгородській області у сільському будинку культури, де було розквартовано військових, сталася пожежа через вибух боєприпасів. Внаслідок пожежі, за даними агентства, постраждали десять військових.

Проте телеканал РЕН із посиланням на джерело зазначає, що пожежа сталася через підрив гранати одним із військовослужбовців.

«Вночі у сільському будинку культури на хуторі Тоненьке сталася пожежа. Усередині були боєприпаси, вони здетонували. Постраждали десять військовослужбовців», - сказав співрозмовник агентства. Із сусідніх із будинком культури будівель евакуювали 15 мешканців.

Крім того, телеканал наводить іншу інформацію про загиблих та постраждалих. За його даними, під час вибуху гранати та подальшої пожежі загинули 3 військові, 16 отримали поранення, доля ще 8 невідома. За інформацією Telegram-каналу "112", військовослужбовець привів у дію гранату РГД-5. Розслідується кримінальна справа.

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