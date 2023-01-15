На белгородщине военный взорвал гранату на территории части: трое мобилизованных погибли и еще более 10 ранены

Детали

По данным Baza, из-за взрыва в здании сдетонировали боеприпасы и начался пожар, который потушили пожарные. Погибли трое военнослужащих, еще по меньшей мере 10 пострадали.

Позже Telegram-канал сообщил, что взрыв в части в Белгородской области устроил военнослужащий из Свердловской области. По предварительной информации, все пострадавшие и погибшие — мобилизованные.

"По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. После взрыва в здании сельского дома культуры, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади около 450 квадратных метров — еuj около 4 часов тушили пожарные.

Место пожара до сих пор оцеплено. По данным саперов, на территории еще могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в сообщении.

Добавим

Но у рф традиционно "не все так однозначно".

Как пишет ТАСС, на хуторе Тоненькое в Белгородской области в сельском доме культуры, где были расквартированы военные, произошел пожар из-за взрыва боеприпасов. В результате пожара, по данным агентства, пострадали десять военных.

Однако телеканал РЕН со ссылкой на источник отмечает, что пожар произошел из-за подрыва гранаты одним из военнослужащих.

«Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое произошел пожар. Внутри были боеприпасы, они сдетонировали. Пострадали десять военнослужащих», - сказал собеседник агентства. Из соседних с домом культуры зданий эвакуировали 15 жителей.

Кроме того, телеканал приводит другую информацию о погибших и пострадавших. По его данным, при взрыве гранаты и последующем пожаре погибли 3 военных, 16 получили ранения, судьба еще 8 неизвестна. По информации Telegram-канала "112", военнослужащий привел в действие гранату РГД-5. Расследуется уголовное дело.