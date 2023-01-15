В россии снова "хлопок": губернатор белгородщины сообщает об обстреле Шебекино
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Губернатор белгородской области сообщает о якобы “обстреле ВСУ” города Шебекино. Об этом УНН пишет со ссылкой на его Телеграмм-канал.
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“Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории”, – написал он.
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Российские Telegram-каналы распространяют информацию, что вчера украинский дрон сбросил две гранаты на энергоподстанцию в брянской области.