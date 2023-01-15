В россии снова "хлопок": губернатор белгородщины сообщает об обстреле Шебекино

Цитата

“Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории”, – написал он.

Добавим

Российские Telegram-каналы распространяют информацию, что вчера украинский дрон сбросил две гранаты на энергоподстанцию в брянской области.