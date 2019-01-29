У РФ зажадали санкцій ЄС проти України

"Там дійсно було грубе порушення правил і норм судноплавства по Керченській протоці українськими військовими судами", - заявив Лавров.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен виступив за введення Євросоюзом санкцій стосовно РФ за захоплення і утримання українських військовополонених моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві. Підконтрольний РФ суд Криму відмовив в апеляції всім 24 українським морякам.

15 і 16 січня 2019 року суд в Москві продовжив термін утримання під вартою всіх 24 військовополонених українських моряків.