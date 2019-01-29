В РФ потребовали санкций ЕС против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз из-за инцидента в районе Керченского пролива должен ввести санкции против Украины, а не РФ. Об этом Лавров заявил во вторник, комментируя заявление главы МИД Дании Андерса Самуэльсена относительно новых санкций против РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Там действительно было грубейшее нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу украинскими военными судами", - заявил Лавров.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен выступил за введение Евросоюзом санкций в отношении РФ за захват и удержание украинских военнопленных моряков.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве. Подконтрольный РФ суд Крыма отказал в апелляции всем 24 украинским морякам.
15 и 16 января 2019 года суд в Москве продлил срок содержания под стражей всех 24 военнопленных украинских моряков.