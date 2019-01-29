Дания выступила за санкции против РФ из-за военнопленных моряков

"Обстрел и захват украинских судов в Азовском море было совершенно неприемлемым действием. То, что Россия до сих пор держит в заложниках 24 невиновных украинских моряков, показывает полное неуважение к международным нормам... Я думаю, в ЕС должны отреагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не освободит моряков, я возьму на себя инициативу относительно введение новых санкций Евросоюза", - сказал Самуэльсен.

Отмечается, что на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится 18 февраля и в повестку дня которой официально включена Украина, глава датского МИД поставит вопрос о введении санкций ЕС против РФ, если украинские моряки не будут освобождены.

Кроме того, в этот четверг, 31 января, Самуэльсен встретится со своими коллегами из ЕС на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Бухаресте.

Как сообщал УНН, 12 декабря 2018 года Европарламент принял документ, согласно которому ЕС ужесточат санкции в отношении РФ, если украинских моряков, захваченных на Азове, не освободят.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве. Подконтрольный РФ суд Крыма отказал в апелляции всем 24 украинским морякам.

15 и 16 января 2019 года суд в Москве продлил срок содержания под стражей всех 24 военнопленных украинских моряков.