Данія виступила за санкції проти РФ через військовополонених моряків

"Обстріл і захоплення українських судів в Азовському морі було абсолютно неприйнятною дією. Те, що Росія досі тримає в заручниках 24 невинних українських моряків, показує повну неповагу до міжнародних норм... Я думаю, в ЄС повинні відреагувати на агресивну поведінку Росії. Якщо Росія не звільнить моряків, я візьму на себе ініціативу щодо введення нових санкцій Євросоюзу", - сказав Самуельсена.

Зазначається, що на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться 18 лютого і до порядку денного якої офіційно включена Україна, голова данського МЗС поставить питання про введення санкцій ЄС проти РФ, якщо українські моряки не будуть звільнені.

Крім того, в цей четвер, 31 січня, Самуельсен зустрінеться зі своїми колегами з ЄС на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка пройде в Бухаресті.

Як повідомляв УНН, 12 грудня 2018 року Європарламент прийняв документ, згідно з яким ЄС посилять санкції стосовно РФ, якщо українських моряків, захоплених на Азові, не звільнять.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві. Підконтрольний РФ суд Криму відмовив в апеляції всім 24 українським морякам.

15 і 16 січня 2019 року суд в Москві продовжив термін утримання під вартою всіх 24 військовополонених українських моряків.