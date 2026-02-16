У рф заявили, що Швейцарія забезпечить делегації росії безпечний проліт на переговори в Женеві
Київ • УНН
Російські ЗМІ повідомили, що Швейцарія нібито зобов'язалася забезпечити безпечний проліт російської делегації на переговори в Женеві. Переговори щодо врегулювання війни рф проти України відбудуться 17-18 лютого у тристоронньому форматі.
У рф заявили, що Швейцарія нібито зобов'язалася забезпечити безпечний проліт російської делегації на переговори у Женеві щодо врегулювання війни рф проти України, про що з посиланням на джерело повідомили росЗМІ, пише УНН.
Деталі
"Безумовно, Швейцарія як приймаючий майданчик відіграватиме роль у забезпеченні безпеки прибуття делегацій", - сказало джерело росЗМІ.
Речник кремля дмитро пєсков підтвердив раніше, що черговий раунд переговорів відбудеться у тристоронньому форматі Україна-США-рф 17-18 лютого у Женеві. Російську делегацію очолить помічник глави кремля володимира путіна володимир мединський.
