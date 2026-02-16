У рф заявили, що Швейцарія забезпечить делегації росії безпечний проліт на переговори в Женеві

$43.100.11
51.130.09
ukenru
06:15 • 5424 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 15160 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 22393 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 46540 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 42528 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 35087 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 32818 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 72879 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 51935 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 46406 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
6.1м/с
78%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілуVideo15 лютого, 22:26 • 12545 перегляди
У США розпочалося часткове закриття уряду через суперечки щодо нагляду за імміграційною службою15 лютого, 23:09 • 5756 перегляди
Потужний шторм спричинив торнадо та масштабні руйнування в південних штатах США16 лютого, 00:12 • 3910 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 9814 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto06:36 • 3718 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 46520 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 105572 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 164145 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 93737 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 110315 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Вашингтон
Село
Реклама
УНН Lite
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 10002 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 19907 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 28228 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 26782 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 29581 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Дипломатка

У рф заявили, що Швейцарія забезпечить делегації росії безпечний проліт на переговори в Женеві

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Російські ЗМІ повідомили, що Швейцарія нібито зобов'язалася забезпечити безпечний проліт російської делегації на переговори в Женеві. Переговори щодо врегулювання війни рф проти України відбудуться 17-18 лютого у тристоронньому форматі.

У рф заявили, що Швейцарія забезпечить делегації росії безпечний проліт на переговори в Женеві

У рф заявили, що Швейцарія нібито зобов'язалася забезпечити безпечний проліт російської делегації на переговори у Женеві щодо врегулювання війни рф проти України, про що з посиланням на джерело повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Безумовно, Швейцарія як приймаючий майданчик відіграватиме роль у забезпеченні безпеки прибуття делегацій", - сказало джерело росЗМІ.

Речник кремля дмитро пєсков підтвердив раніше, що черговий раунд переговорів відбудеться у тристоронньому форматі Україна-США-рф 17-18 лютого у Женеві. Російську делегацію очолить помічник глави кремля володимира путіна володимир мединський.

Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США16.02.26, 02:16 • 15161 перегляд

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Женева
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Україна