У рф заявили, що Швейцарія забезпечить делегації росії безпечний проліт на переговори в Женеві

У рф заявили, що Швейцарія нібито зобов'язалася забезпечити безпечний проліт російської делегації на переговори у Женеві щодо врегулювання війни рф проти України, про що з посиланням на джерело повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Безумовно, Швейцарія як приймаючий майданчик відіграватиме роль у забезпеченні безпеки прибуття делегацій", - сказало джерело росЗМІ.

Речник кремля дмитро пєсков підтвердив раніше, що черговий раунд переговорів відбудеться у тристоронньому форматі Україна-США-рф 17-18 лютого у Женеві. Російську делегацію очолить помічник глави кремля володимира путіна володимир мединський.

Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США