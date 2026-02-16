В РФ заявили, что Швейцария обеспечит делегации России безопасный пролет на переговоры в Женеве
Киев • УНН
Российские СМИ сообщили, что Швейцария якобы обязалась обеспечить безопасный пролет российской делегации на переговоры в Женеве. Переговоры по урегулированию войны РФ против Украины состоятся 17-18 февраля в трехстороннем формате.
Подробности
"Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций", - сказал источник росСМИ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил ранее, что очередной раунд переговоров состоится в трехстороннем формате Украина-США-РФ 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник главы Кремля Владимира Путина Владимир Мединский.
