В РФ заявили, что Швейцария обеспечит делегации России безопасный пролет на переговоры в Женеве

В РФ заявили, что Швейцария якобы обязалась обеспечить безопасный пролет российской делегации на переговоры в Женеве по урегулированию войны РФ против Украины, о чем со ссылкой на источник сообщили росСМИ, пишет УНН.

Подробности

"Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций", - сказал источник росСМИ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил ранее, что очередной раунд переговоров состоится в трехстороннем формате Украина-США-РФ 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник главы Кремля Владимира Путина Владимир Мединский.

