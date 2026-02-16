$43.100.11
06:15 • 4936 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 14682 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 21905 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 45897 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 42177 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 34907 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 32646 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 72723 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 51843 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 46288 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 45880 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 105258 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 163807 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 93471 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 110058 просмотра
В РФ заявили, что Швейцария обеспечит делегации России безопасный пролет на переговоры в Женеве

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Российские СМИ сообщили, что Швейцария якобы обязалась обеспечить безопасный пролет российской делегации на переговоры в Женеве. Переговоры по урегулированию войны РФ против Украины состоятся 17-18 февраля в трехстороннем формате.

В РФ заявили, что Швейцария обеспечит делегации России безопасный пролет на переговоры в Женеве

В РФ заявили, что Швейцария якобы обязалась обеспечить безопасный пролет российской делегации на переговоры в Женеве по урегулированию войны РФ против Украины, о чем со ссылкой на источник сообщили росСМИ, пишет УНН.

Подробности

"Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций", - сказал источник росСМИ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил ранее, что очередной раунд переговоров состоится в трехстороннем формате Украина-США-РФ 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник главы Кремля Владимира Путина Владимир Мединский.

Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США16.02.26, 02:16 • 14684 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Женева
Швейцария
Соединённые Штаты
Украина