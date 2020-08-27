У РФ військового ракетних військ затримали за "передачу держтаємниці Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. ФСБ РФ затримала в російському місті Барнаулі військовослужбовця ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ за передачу відомостей, що містять державну таємницю, нібито розвідці України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"ФСБ РФ в Барнаулі затриманий військовослужбовець Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю", - йдеться у цитованому агентством повідомленні ФСБ РФ.
Як вказано, порушено кримінальну справу за ст. 275 КК Росії ("Державна зрада"), військовослужбовець заарештований.
Нагадаємо, у Росії блогера підозрюють у передачі Україні секретних даних про московське метро.