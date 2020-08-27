У РФ військового ракетних військ затримали за "передачу держтаємниці Україні"

"ФСБ РФ в Барнаулі затриманий військовослужбовець Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю", - йдеться у цитованому агентством повідомленні ФСБ РФ.

Як вказано, порушено кримінальну справу за ст. 275 КК Росії ("Державна зрада"), військовослужбовець заарештований.

Нагадаємо, у Росії блогера підозрюють у передачі Україні секретних даних про московське метро.