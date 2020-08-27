В РФ военного ракетных войск задержали за "передачу гостайны Украине"

"ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - говорится в цитируемом агентством сообщении ФСБ РФ.

Как указано, возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена"), военнослужащий арестован.

Напомним, в России блогера подозревают в передаче Украине секретных данных о московском метро.