В РФ военного ракетных войск задержали за "передачу гостайны Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. ФСБ РФ задержала в российском городе Барнауле военнослужащего ракетных войск стратегического назначения ВС РФ за передачу сведений, содержащих государственную тайну, якобы разведке Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - говорится в цитируемом агентством сообщении ФСБ РФ.
Как указано, возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена"), военнослужащий арестован.
Напомним, в России блогера подозревают в передаче Украине секретных данных о московском метро.