У Росії блогера підозрюють у передачі Україні секретних даних про московське метро - ЗМІ

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кримінальна справа стосовно блогера Андрія Пижа, заарештованого за звинуваченням у незаконному отриманні доступу до державної таємниці, нібито пов'язана з перевезенням в Україну засекречених даних про станції московського метрополітену і підземні транспортні споруди. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело у російських правоохоронних органах, передає УНН.

"Його звинувачують у провезенні на територію України даних, пов'язаних з лініями метрополітену у Москві, а також підземними транспортними спорудами мобілізаційного призначення, які охороняються законом і правоохоронними органами РФ. Ці відомості відносяться до держтаємниці", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що у справі Пижа мова йде про документи, які він на флеш-накопичувачах нібито перевіз до України, де в особистих цілях, за його словами, хотів використати в рамках свого блогу.

За словами джерела ТАСС, документи пов'язані з російським транспортом, а інформація про нього є під грифом "секретно".

За словами іншого джерела ТАСС, стежити за блогером правоохоронці "стали вже давно".

Раніше адвокат Пижа Олексій Хальзев заявив агентству, що справа його довірителя не пов'язана з YouTube-каналом, на якому він розповідає про закинуті об'єкти. За словами захисника, слідчі у справі блогера провели обшуки як за місцем затримання Пижа, так і за його місцем проживання, у тому числі у його друзів і знайомих у Санкт-Петербурзі.

За даними агентства, блогер Андрій Пиж, у якого громадянства РФ і України, відомий своїми репортажами з покинутих об'єктів в різних країнах. Постанова про його взяття під варту, яка вже оскаржена, була винесена 6 серпня. Блогера звинувачують за статтею 283.1 КК РФ ("Незаконне отримання відомостей, що становлять державну таємницю"). Покарання за нею становить від 3 до 8 років.

Член столичної громадської наглядової комісії Марина Литвинович повідомила ТАСС, що блогер не визнає свою провину.

Як повідомляв УНН, раніше ФСБ Росії затримала в окупованому Севастополі військовослужбовця Чорноморського флоту за підозрою у державній зраді: він нібито передавав розвідці Міноборони України відомості, що становлять державну таємницю.

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