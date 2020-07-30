Военного Черноморского флота РФ задержали за шпионаж в пользу Украины

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 6276 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 104961 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114338 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119011 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117771 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144141 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102893 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военного Черноморского флота РФ задержали за шпионаж в пользу Украины

Военного Черноморского флота РФ задержали за шпионаж в пользу Украины

Киев  •  УНН

 • 16264 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. ФСБ России задержала в оккупированном Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене: он якобы передавал разведке Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - сообщили в спецслужбе.

Сообщается что суд избрал в отношении военнослужащего меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

Как сообщал УНН, ранее ФСБ России обвинило бывшего украинского футболиста Василия Василенко в “шпионаже в пользу Украины”.

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