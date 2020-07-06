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В Москве за “шпионаж” арестовали украинского экс-футболиста

В Москве за “шпионаж” арестовали украинского экс-футболиста

Киев  •  УНН

 • 21168 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сотрудники ФСБ России обвинили бывшего украинского футболиста Василия Василенко в “шпионаже в пользу Украины”. Он был арестован в Москве, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ („Шпионаж“). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО”, — сообщили агентству в правоохранительных органах.

Отмечается, что Василенко с 1992 года по 2001 год играл в защите у таких украинских футбольных командах, как “Таврия” (Новотроицкое), “Торпедо” (Мелитополь) и “Дружба” (Бердянск).

Как сообщает ряд российских СМИ, 53-летний Василенко был арестован Мещанским судом Москвы “по делу о контрабанде (часть 1 статьи 226 УК)” в октябре 2019 года.

В середине июня ему продлили срок содержания под стражей до 24 сентября, уже по новой статье “о шпионаже (276 УК)”. Срок наказания по ней составляет от 10 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, расследованием которого занимается московское управление ФСБ, засекречены.

Как сообщал УНН, в России начальника отдела МВД подозревают в госизмене в пользу Украины.

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