У Москві за "шпигунство" заарештували українського ексфутболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Співробітники ФСБ Росії звинуватили колишнього українського футболіста Василя Василенка в "шпигунстві на користь України". Він був арештований в Москві, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Співробітники ФСБ Росії за участю російських правоохоронних органів встановили причетність громадянина України Василенко Василя Івановича до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ ("Шпигунство"). Йому пред'явлено звинувачення, він утримується в одному зі столичних СІЗО", - повідомили ЗМІ в правоохоронних органах.
Відзначається, що Василенко з 1992 року по 2001 рік грав у захисті у таких українських футбольних командах, як "Таврія" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) та "Дружба" (Бердянськ).
Як повідомляє низка російських ЗМІ, 53-річний Василенко був заарештований Міщанським судом Москви "у справі про контрабанду (частина 1 статті 226 КК)" в жовтні 2019 року.
В середині червня йому продовжили термін утримання під вартою до 24 вересня, вже за новою статтею "про шпигунство (276 КК)". Термін покарання за неї становить від 10 до 20 років позбавлення волі. Матеріали справи, розслідуванням якого займається московське управління ФСБ, засекречені.
Як повідомляв УНН, в Росії начальника відділу МВС підозрюють в зраді на користь України.