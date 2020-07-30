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19 березня, 18:06 • 123251 перегляди

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Військового Чорноморського флоту РФ затримали за шпигунство на користь України

Військового Чорноморського флоту РФ затримали за шпигунство на користь України

Київ • УНН

 • 16269 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. ФСБ Росії затримала в окупованому Севастополі військовослужбовця Чорноморського флоту за підозрою в державній зраді: він нібито передавав розвідці Міноборони України відомості, що становлять державну таємницю. Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Федеральною службою безпеки в Севастополі затриманий військовослужбовець Чорноморського флоту, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю. ФСБ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ ("Державна зрада")", - повідомили в спецслужбі.

Повідомляється що суд обрав стосовно військовослужбовця запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Йому загрожує від 12 до 20 років колонії.

Як повідомляв УНН, раніше ФСБ Росії звинуватило колишнього українського футболіста Василя Василенка в " шпигунстві на користь України ".

Українські Національні Новини

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