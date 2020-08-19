В России блогера подозревают в передаче Украине секретных данных о московском метро - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, якобы связана с перевозкой в Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах, передает УНН.
"Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ. Эти сведения относятся к гостайне", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в деле Пыжа речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях якобы перевез в Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога.
По словам источника ТАСС, документы связаны с российским транспортом, а информация о нем содержит гриф "секретно".
По словам другого источника ТАСС, следить за блогером правоохранители "стали уже давно".
Ранее адвокат Пыжа Алексей Хальзов заявил агентству, что дело его доверителя не связано с YouTube-каналом, на котором он рассказывает о заброшенных объектах. По словам защитника, следователи по делу блогера провели обыски как по месту задержания Пыжа, так и по его месту проживания, в том числе его друзей и знакомых в Санкт-Петербурге.
По данным агентства, блогер Андрей Пыж, у которого гражданство РФ и Украины, известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Постановление о его заключении под стражу, которое уже обжаловано, было вынесено 6 августа. Блогеру вменяется статья 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней составляет от 3 до 8 лет.
Член столичной общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила ТАСС, что блогер не признает вину.
Как сообщал УНН, ранее ФСБ России задержала в оккупированном Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене: он якобы передавал разведке Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.