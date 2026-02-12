У рф відпустки за власний рахунок стали новою нормою для 4 млн працівників - розвідка

У 2025 році на росії зафіксоване подальше розширення масштабів прихованого безробіття. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, загальна чисельність працівників із неповною зайнятістю на великих і середніх підприємствах зросла на 12% у річному вимірі – до 5,5 млн осіб, передає УНН.

Зростання охопило всі категорії неповної зайнятості. Найбільшу групу становлять працівники, відправлені у відпустки без збереження заробітної плати – 4 млн осіб (+9%). Ще 1,3 млн осіб працюють неповний робочий час за угодою сторін (+13%). Водночас найшвидші темпи приросту продемонстрували працівники у простої – їхня кількість збільшилася на 165 тис., або у 1,6 раза, а також працівники, переведені на неповний робочий час з ініціативи роботодавця – плюс 69 тис., що означає зростання у вісім разів

Найвищий рівень часткової зайнятості у 2025 році зафіксовано в готельно-ресторанному бізнесі – 34%, обробній промисловості – 27% та будівництві – 23%. Найбільший абсолютний приріст припав на обробну промисловість: кількість частково зайнятих у секторі збільшилася на 265 тис. осіб, або на 20,5%, додали у розвідці.

Сигнали подальшого послаблення ринку праці зберігаються і на початку 2026 року. У січні близько 10% компаній повідомили про скорочення персоналу, ще 12% – про зменшення робочого часу для оптимізації витрат.

Зростання часткової зайнятості фактично маскує масштаби економічного спаду. Формально рівень безробіття залишається низьким, однак фактичне скорочення завантаження виробництва та зниження доходів працівників говорять про системні проблеми. Така модель дає змогу підтримувати видимість стабільності, але водночас консервує технологічну відсталість: замість інвестицій в автоматизацію бізнес спрямовує ресурси на утримання дешевої, проте низькоефективної робочої сили