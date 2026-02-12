$43.030.06
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 4146 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 9396 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 13598 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 16995 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 25756 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 72140 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48176 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58391 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45616 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
У рф відпустки за власний рахунок стали новою нормою для 4 млн працівників - розвідка

Київ • УНН

 • 118 перегляди

У 2025 році на росії зросла кількість працівників із неповною зайнятістю на 12% до 5,5 млн осіб. Найбільший приріст зафіксовано в обробній промисловості, готельно-ресторанному бізнесі та будівництві.

У рф відпустки за власний рахунок стали новою нормою для 4 млн працівників - розвідка

У 2025 році на росії зафіксоване подальше розширення масштабів прихованого безробіття. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, загальна чисельність працівників із неповною зайнятістю на великих і середніх підприємствах  зросла на 12% у річному вимірі – до 5,5 млн осіб, передає УНН.

Зростання охопило всі категорії неповної зайнятості. Найбільшу групу становлять працівники, відправлені у відпустки без збереження заробітної плати – 4 млн осіб (+9%). Ще 1,3 млн осіб працюють неповний робочий час за угодою сторін (+13%). Водночас найшвидші темпи приросту продемонстрували працівники у простої – їхня кількість збільшилася на 165 тис., або у 1,6 раза, а також працівники, переведені на неповний робочий час з ініціативи роботодавця – плюс 69 тис., що означає зростання у вісім разів 

- йдеться у повідомленні.

Найвищий рівень часткової зайнятості у 2025 році зафіксовано в готельно-ресторанному бізнесі – 34%, обробній промисловості – 27% та будівництві – 23%. Найбільший абсолютний приріст припав на обробну промисловість: кількість частково зайнятих у секторі збільшилася на 265 тис. осіб, або на 20,5%, додали у розвідці.

російські губернатори вдвічі збільшили витрати на власну охорону з початку війни проти України - розвідка

Сигнали подальшого послаблення ринку праці зберігаються і на початку 2026 року. У січні близько 10% компаній повідомили про скорочення персоналу, ще 12% – про зменшення робочого часу для оптимізації витрат.

Зростання часткової зайнятості фактично маскує масштаби економічного спаду. Формально рівень безробіття залишається низьким, однак фактичне скорочення завантаження виробництва та зниження доходів працівників говорять про системні проблеми. Така модель дає змогу підтримувати видимість стабільності, але водночас консервує технологічну відсталість: замість інвестицій в автоматизацію бізнес спрямовує ресурси на утримання дешевої, проте низькоефективної робочої сили 

- зазначено у повідомленні.

росія витрачає значно більше грошей на військові потреби, ніж вважалося раніше - німецька розвідка

Антоніна Туманова

Новини Світу
