Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущены
В рф отпуска за свой счет стали новой нормой для 4 млн работников - разведка

Киев • УНН

В 2025 году в россии выросло количество работников с неполной занятостью на 12% до 5,5 млн человек. Наибольший прирост зафиксирован в обрабатывающей промышленности, гостинично-ресторанном бизнесе и строительстве.

В рф отпуска за свой счет стали новой нормой для 4 млн работников - разведка

В 2025 году в россии зафиксировано дальнейшее расширение масштабов скрытой безработицы. Как сообщили в Службе внешней разведки, общая численность работников с неполной занятостью на крупных и средних предприятиях выросла на 12% в годовом исчислении – до 5,5 млн человек, передает УНН.

Рост охватил все категории неполной занятости. Наибольшую группу составляют работники, отправленные в отпуска без сохранения заработной платы – 4 млн человек (+9%). Еще 1,3 млн человек работают неполное рабочее время по соглашению сторон (+13%). В то же время самые быстрые темпы прироста продемонстрировали работники в простое – их количество увеличилось на 165 тыс., или в 1,6 раза, а также работники, переведенные на неполное рабочее время по инициативе работодателя – плюс 69 тыс., что означает рост в восемь раз.

- говорится в сообщении.

Самый высокий уровень частичной занятости в 2025 году зафиксирован в гостинично-ресторанном бизнесе – 34%, обрабатывающей промышленности – 27% и строительстве – 23%. Наибольший абсолютный прирост пришелся на обрабатывающую промышленность: количество частично занятых в секторе увеличилось на 265 тыс. человек, или на 20,5%, добавили в разведке.

Сигналы дальнейшего ослабления рынка труда сохраняются и в начале 2026 года. В январе около 10% компаний сообщили о сокращении персонала, еще 12% – об уменьшении рабочего времени для оптимизации затрат.

Рост частичной занятости фактически маскирует масштабы экономического спада. Формально уровень безработицы остается низким, однако фактическое сокращение загрузки производства и снижение доходов работников говорят о системных проблемах. Такая модель позволяет поддерживать видимость стабильности, но в то же время консервирует технологическую отсталость: вместо инвестиций в автоматизацию бизнес направляет ресурсы на содержание дешевой, но низкоэффективной рабочей силы.

- указано в сообщении.

Антонина Туманова

