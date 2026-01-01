У рф розшифрували дані збитого безпілотника, що нібито цілився в резиденцію путіна: дані обіцяють передати США

росія заявила у четвер, що витягла та розшифрувала файл з українського безпілотника, збитого раніше цього тижня, який, за її словами, свідчить про те, що ціллю нібито була резиденція російського диктатора, і що вона передасть відповідну інформацію Сполученим Штатам, передає УНН із посіланням на Reuters.

Деталі

У понеділок москва звинуватила Київ у спробі нібито завдати удару по резиденції президента володимира путіна в Новгородській області на півночі росії за допомогою 91 далекого ударного безпілотника. росія заявила, що перегляне свою переговорну позицію в ході переговорів із США про припинення війни в Україні.

Україна та західні країни оскаржують версію росії про ймовірну спробу удару.

У заяві, опублікованій у Telegram у четвер, міністерство оборони росії заявило: "Розшифрування маршрутних даних показало, що кінцевою метою удару українського безпілотника 29 грудня 2025 був об'єкт у президентській резиденції росії в Новгородській області".

"Ці матеріали будуть передані американській стороні встановленими каналами", — додало міністерство.

Додамо

У середу газета Wall Street Journal повідомила, що американські чиновники з питань національної безпеки встановили, що Україна не завдавала ударів безпілотниками Путіну або одній з його резиденцій.

Президент США Дональд Трамп спочатку висловив співчуття звинуваченню росії, заявивши в понеділок журналістам, що путін повідомив йому про інцидент і що він "дуже злий" з цього приводу.

До середи Трамп став виглядати більш скептично налаштованим, поділившись у соціальних мережах редакційною статтею New York Post, яка звинувачує росію у перешкоджанні світу в Україні.

Україна заперечує скоєння такого нападу і називає це звинувачення частиною російської кампанії дезінформації, спрямованої на те, щоб убити клин між Києвом та Вашингтоном після зустрічі Трампа із президентом України Володимиром Зеленським у вихідні.

