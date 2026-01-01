$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 24285 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 24046 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 23359 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 109643 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 114244 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 42488 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 39740 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 34855 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28066 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
У рф розшифрували дані збитого безпілотника, що нібито цілився в резиденцію путіна: дані обіцяють передати США

Київ • УНН

 • 628 перегляди

росія заявила, що розшифрувала файл з українського безпілотника, який, за її словами, свідчить про те, що ціллю була резиденція російського диктатора. Ці матеріали будуть передані американській стороні встановленими каналами.

У рф розшифрували дані збитого безпілотника, що нібито цілився в резиденцію путіна: дані обіцяють передати США

росія заявила у четвер, що витягла та розшифрувала файл з українського безпілотника, збитого раніше цього тижня, який, за її словами, свідчить про те, що ціллю нібито була резиденція російського диктатора, і що вона передасть відповідну інформацію Сполученим Штатам, передає УНН із посіланням на Reuters.

Деталі

У понеділок москва звинуватила Київ у спробі нібито завдати удару по резиденції президента володимира путіна в Новгородській області на півночі росії за допомогою 91 далекого ударного безпілотника. росія заявила, що перегляне свою переговорну позицію в ході переговорів із США про припинення війни в Україні.

Україна та західні країни оскаржують версію росії про ймовірну спробу удару.

У заяві, опублікованій у Telegram у четвер, міністерство оборони росії заявило: "Розшифрування маршрутних даних показало, що кінцевою метою удару українського безпілотника 29 грудня 2025 був об'єкт у президентській резиденції росії в Новгородській області".

"Ці матеріали будуть передані американській стороні встановленими каналами", — додало міністерство.

Додамо

У середу газета Wall Street Journal повідомила, що американські чиновники з питань національної безпеки встановили, що Україна не завдавала ударів безпілотниками Путіну або одній з його резиденцій. 

Президент США Дональд Трамп спочатку висловив співчуття звинуваченню росії, заявивши в понеділок журналістам, що путін повідомив йому про інцидент і що він "дуже злий" з цього приводу.

До середи Трамп став виглядати більш скептично налаштованим, поділившись у соціальних мережах редакційною статтею New York Post, яка звинувачує росію у перешкоджанні світу в Україні.

Україна заперечує скоєння такого нападу і називає це звинувачення частиною російської кампанії дезінформації, спрямованої на те, щоб убити клин між Києвом та Вашингтоном після зустрічі Трампа із президентом України Володимиром Зеленським у вихідні.

Показані росією “уламки дрона” не можуть вважатися доказами "атаки" на резиденцію путіна: у ЦПД пояснили, чому 31.12.25, 18:39 • 3430 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна