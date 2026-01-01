В рф расшифровали данные сбитого беспилотника, якобы целившегося в резиденцию путина: данные обещают передать США

россия заявила в четверг, что извлекла и расшифровала файл с украинского беспилотника, сбитого ранее на этой неделе, который, по ее словам, свидетельствует о том, что целью якобы была резиденция российского диктатора, и что она передаст соответствующую информацию Соединенным Штатам, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В понедельник москва обвинила Киев в попытке якобы нанести удар по резиденции президента владимира путина в Новгородской области на севере россии с помощью 91 дальнего ударного беспилотника. россия заявила, что пересмотрит свою переговорную позицию в ходе переговоров с США о прекращении войны в Украине.

Украина и западные страны оспаривают версию россии о предполагаемой попытке удара.

В заявлении, опубликованном в Telegram в четверг, министерство обороны россии заявило: "Расшифровка маршрутных данных показала, что конечной целью удара украинского беспилотника 29 декабря 2025 года был объект в президентской резиденции россии в Новгородской области".

"Эти материалы будут переданы американской стороне по установленным каналам", — добавило министерство.

Добавим

В среду газета Wall Street Journal сообщила, что американские чиновники по вопросам национальной безопасности установили, что Украина не наносила ударов беспилотниками по путину или одной из его резиденций.

Президент США Дональд Трамп изначально выразил сочувствие обвинению россии, заявив в понедельник журналистам, что путин сообщил ему об инциденте и что он "очень зол" по этому поводу.

К среде Трамп стал выглядеть более скептически настроенным, поделившись в социальных сетях редакционной статьей New York Post, которая обвиняет Россию в препятствовании миру в Украине.

Украина отрицает совершение такого нападения и называет это обвинение частью российской кампании дезинформации, направленной на то, чтобы вбить клин между Киевом и Вашингтоном после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в выходные.

