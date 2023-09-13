У рф поширюють фейки про можливий теракт в Умані на Рош га-Шана
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Ворожі ресурси поширюють інформацію, нібито "київський режим" планує влаштувати теракт в Умані, де 15 вересня зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана, передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.
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За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити росію у "злочинах проти людяності".
У Центрі протидії дезінформації закликали не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації.
"Поширюючи подібні фейки ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України", - додали у Центрі протидії дезінформації.
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