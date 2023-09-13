У рф поширюють фейки про можливий теракт в Умані на Рош га-Шана

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За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити росію у "злочинах проти людяності".

У Центрі протидії дезінформації закликали не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації.

"Поширюючи подібні фейки ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України", - додали у Центрі протидії дезінформації.

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