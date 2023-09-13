В рф распространяют фейки о возможном теракте в Умани на Рош ха-Шана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Вражеские ресурсы распространяют информацию, якобы "киевский режим" планирует устроить теракт в Умани, где 15 сентября соберутся десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.
Детали
По словам пропагандистов, после теракта украинская сторона якобы планирует обвинить россию в "преступлениях против человечности".
В Центре противодействия дезинформации призвали не поддаваться на вражеские манипуляции, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам верифицированной информации.
"Распространяя подобные фейки враг пытается создать себе инфоалиби для будущих терактов на территории Украины", - добавили в Центре противодействия дезинформации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рош ха-Шана: правоохранители из Израиля будут помогать украинским коллегам поддерживать порядок в Умани