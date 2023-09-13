В рф распространяют фейки о возможном теракте в Умани на Рош ха-Шана

Детали

По словам пропагандистов, после теракта украинская сторона якобы планирует обвинить россию в "преступлениях против человечности".

В Центре противодействия дезинформации призвали не поддаваться на вражеские манипуляции, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам верифицированной информации.

"Распространяя подобные фейки враг пытается создать себе инфоалиби для будущих терактов на территории Украины", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

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