У РФ планують зобов'язати пивоварів клеїти марки на свій товар

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У Міністерстві фінансів Росії підготували поправки до законопроекту 171-ФЗ (про держрегулювання виробництва і обороту алкогольної продукції - ред.), які в наступному році можуть зобов'язати виробників пива, пивних напоїв, сидру, пуаре та медовухи маркувати свою продукцію. Про це свідчить текст документа, опублікованого довідково-правовою системою по законодавству РФ "Гарант", передає УНН.

У разі прийняття даного рішення виробникам слабоалкогольних спиртних напоїв буде необхідно ставити на свою продукцію спеціальні марки. Щоб їх отримати, виробникам доведеться обзавестися ліцензіями або увійти в реєстр виробників.

"Маркування алкогольної продукції не передбаченими цим Законом марками не допускається", - йдеться в документі.

Також, згідно із текстом законопроекту, маркуванню буде піддаватися алкогольна продукція, імпортована в РФ.

"Зазначені марки купуються в митних органах організаціями, що здійснюють імпорт алкогольної продукції", - йдеться в документі.

Як писав УНН, в Україні пропонується ввести електронну марку для маркування алкогольної продукції.

Однак, цю думку уряду не поділяють виробники, пояснюючи, що подібне нововведення не убезпечить споживача від фальсифікату, однак зажадає від легальних гравців ринку великих капіталовкладень.

"Нові правила будуть змушені виконувати легальні гравці. Нелегали, як і раніше, залишаться поза увагою контролерів і правоохоронців. Їх сурогат і далі буде вироблятися в підвалах, а збуватися в Інтернеті. Тільки тепер їм навіть трохи полегшать життя, адже більше не буде потреби викручуватись в підробці складної, з точки зору поліграфії, акцизної марки", - прокоментувала ініціативу КМУ глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

Відзначимо, що введення електронної марки передбачено постановою КМУ "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження електронної системи контролю за сплатою акцизного податку з тютюнових виробів в режимі реального часу".

Згідно з документом, на зміну традиційної акцизної марки може прийти електронна система Codentify. Мова про впровадження так званого методу двомірних штрих-кодів, заснованого на використанні зашифрованого 12-значного символу. У коді, який буде наноситися на упаковку товару друкарською фарбою за допомогою лазерного принтера прямо на виробництві, повинна бути зашифрована інформація про місце і час виробництва.

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