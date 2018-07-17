В РФ планируют обязать пивоваров клеить марки на свой товар

В случае принятия данного решения производителям слабоалкогольных спиртных напитков будет необходимо ставить на свою продукцию специальные марки. Чтобы их получить, производителям придется обзавестись лицензиями или войти в реестр производителей.

“Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается”, — говорится в документе.

Также, согласно с текстом законопроекта, маркировке будет поддаваться алкогольная продукция, импортируемая в РФ.

“Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции”, — говорится в документе.

Как писал УНН, в Украине предлагается ввести электронную марку для маркировки алкогольной продукции.

Однако, эту идея правительства не разделяют производители, поясняя, что подобное нововведение не обезопасит потребителя от фальсификата, однако потребует от легальных игроков рынка больших капиталовложений.

“Новые правила будут вынуждены выполнять легальные игроки. Нелегалы, как и прежде, останутся вне поля зрения контролеров и правоохранителей. Их суррогат и дальше будет производиться в подвалах, а сбываться в Интернете. Только теперь им даже немного облегчат жизнь, ведь больше не будет потребности изощряться в подделке сложной, с точки зрения полиграфии, акцизной марки”, — прокомментировала инициативу КМУ глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

Отметим, что введение электронной марки предусмотрено постановлением КМУ “О реализации пилотного проекта по внедрению электронной системы контроля за уплатой акцизного налога с табачных изделий в режиме реального времени”.

Согласно документу, на смену традиционной акцизной марки может прийти электронная система Codentify. Речь о внедрении так называемого метода двухмерных штрих-кодов, основанного на использовании зашифрованного 12-значительного символа. В коде, который будет наноситься на упаковку товара печатной краской с помощью лазерного принтера прямо на производстве, должна быть зашифрована информация о месте и времени производства.