У рф планують вербувати на війну проти України 40% підсудних
Київ • УНН
держдума рф ухвалила закон, що дозволяє відправляти на фронт підсудних. За даними міноборони росії, планується залучити близько 24 000 осіб з ізоляторів.
У росії держдума ухвалила законопроєкт, що дає змогу забирати на війну проти України не тільки вже засуджених або тих, хто перебуває під слідством, а й також підсудних.
За даними видання "Важные истории" з посиланням на міноборони, йдеться про 40% із приблизно 60 тисяч підсудних, передає УНН.
Наприкінці вересня держдума рф ухвалила законопроєкт, який дозволяє забирати на фронт підсудних. "Із приблизно 60 тисяч підсудних очікується забрати 40%", - заявило порталу "Важные истории" джерело в міноборони росії.
До 40% підсудних - близько 24 000 осіб, повідомляють журналісти видання.
Зазначається, що в рф працюють 210 ізоляторів, отже, на війну можуть потрапити понад 20 тисяч осіб. з кожного СІЗО можуть забрати близько 100 осіб. З кожного СІЗО можуть забрати близько 100 осіб. Один з адвокатів повідомив виданню "Важные истории", що в СІЗО ув'язненим посилюють умови утримання; мета - змусити підписати контракт.
Раніше держдумою було ухвалено законопроєкт, за яким на фронт можуть відправити осіб, які перебувають на стадії суду. Наразі в рф створюється можливість для тих, чия справа ще не надійшла до суду, а також - для вже засуджених. Втім володимир путін ще не підписав відповідний законопроєкт.
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