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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф планируют вербовать на войну против Украины 40% подсудимых

В рф планируют вербовать на войну против Украины 40% подсудимых

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 13:03  •  5215 просмотра

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госдума рф приняла закон, позволяющий отправлять на фронт подсудимых. По данным минобороны россии, планируется привлечь около 24 000 человек из изоляторов.

В России госдума приняла законопроект, позволяющий забирать на войну против Украины не только уже осужденных или тех, кто находится под следствием, но и также подсудимых.

По данным издания «Важные истории» со ссылкой на минобороны, речь идет о 40% из примерно 60 тысяч подсудимых, передает УНН.

В конце сентября госдума рф приняла законопроект, который позволяет забирать на фронт подсудимых. «Из примерно 60 тысяч подсудимых ожидается забрать 40%», - заявил порталу „Важные истории“ источник в минобороны России.

До 40% подсудимых - около 24 000 человек, сообщают журналисты издания.

Отмечается, что в рф работают 210 изоляторов, следовательно, на войну могут попасть более 20 тысяч человек. из каждого СИЗО могут забрать около 100 человек. Из каждого СИЗО могут забрать около 100 человек. Один из адвокатов сообщил изданию «Важные истории», что в СИЗО заключенным ужесточают условия содержания; цель - заставить подписать контракт.

Ранее госдумой был принят законопроект, по которому на фронт могут отправить лиц, находящихся на стадии суда. Сейчас в рф создается возможность для тех, чье дело еще не поступило в суд, а также - для уже осужденных. Впрочем Владимир Путин еще не подписал соответствующий законопроект. 

Напомним,

путин под давлением относительно новой мобилизации на фоне настояний минобороны рф

В российском СИЗО умер волонтер, который помогал украинцам уехать из рф8 апреля 2024, 16:17 • 29171 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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