В российском СИЗО умер волонтер, который помогал украинцам уехать из рф

В российском СИЗО умер волонтер Александр Демиденко. Он помогал украинцам переходить границу рф и стал обвиняемым по делу о незаконном обороте оружия, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Демиденко умер еще 5 апреля, но адвокат сообщил о смерти активиста его семье только через три дня, сообщило издание "Вот-Так" со ссылкой на источники в окружении Демиденко. Информация о смерти волонтера ASTRA подтвердила у другого источника. Причины смерти 61-летнего волонтера неизвестны.

Осенью прошлого года Демиденко арестовали по делу о незаконном обороте оружия. Силовики заявляют, что обнаружили дома у Демиденко гранату и два подрывника. Волонтер говорил, что нашел взрывчатку и не успел передать ее полиции. После обыска сын активиста передал журналистам фотографии Демиденко с синяками на теле - вероятно, в СИЗО мужчину пытали.

Добавим

Демиденко помогал украинским беженцам пересечь границу через единственный работающий пограничный переход в Украину - КПП Колотиловка. Волонтера задержали, когда он привез к границе пожилую украинку с онкологией и пытался помочь ей вернуться домой. Тогда Демиденко арестовали на 10 суток якобы за "распитие алкогольных напитков", затем провели у него дома обыск, после которого возбудили дело о "незаконном обороте оружия".