У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачів
Київ • УНН
Перший російський людиноподібний робот AIdol впав на презентації в москві. Розробники пояснили інцидент тестовим налаштуванням, оскільки проєкт ще на етапі випробувань.
Перший російський людиноподібний робот, якого презентували у москві, упав на презентації. Його довелося прикрити від глядачів, передає УНН із посиланням на Astra.
Деталі
У москві представили першого в росії антропоморфного робота AIdol, який, як запевняють творці, може пересуватися у просторі, переміщати предмети та взаємодіяти з людьми.
Робот, що вийшов на сцену, у супроводі двох людей впав під саундтрек з "Роккі". Після цього працівники спробували прикрити його ширмою, щоб усунути несправність.
Розробники заявили, що падіння пов'язане з тестовим налаштуванням і що проект поки що знаходиться на етапі випробувань.