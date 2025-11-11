В рф первый человекоподобный робот упал на презентации: его прикрыли от зрителей
Киев • УНН
Первый российский человекоподобный робот AIdol упал на презентации в москве. Разработчики объяснили инцидент тестовой настройкой, поскольку проект еще на этапе испытаний.
Первый российский человекоподобный робот, которого презентовали в москве, упал на презентации. Его пришлось прикрыть от зрителей, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
В москве представили первого в россии антропоморфного робота AIdol, который, как уверяют создатели, может передвигаться в пространстве, перемещать предметы и взаимодействовать с людьми.
Робот, вышедший на сцену, в сопровождении двух человек упал под саундтрек из "Рокки". После этого сотрудники попытались прикрыть его ширмой, чтобы устранить неисправность.
Разработчики заявили, что падение связано с тестовой настройкой и что проект пока находится на этапе испытаний.