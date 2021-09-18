У результаті атаки американського безпілотника в Кабулі загинули 10 мирних жителів: Пентагон назвав це помилкою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У результаті удару безпілотника в Кабулі минулого місяця загинули близько 10 мирних жителів, у тому числі семеро дітей, заявили американські військові в п'ятницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Пентагон заявив, що удар 29 серпня був направлений проти терориста-смертника “Ісламської держави”, який представляв неминучу загрозу для військ під проводом США в аеропорту, коли вони завершували останні етапи свого виведення з Афганістану.
Навіть коли з’явилися повідомлення про жертви серед цивільного населення, вищий американський генерал назвав напад “праведним”.
Голова Центрального командування США, генерал морської піхоти Френк Маккензі, сказав, що на той час він був упевнений, що це запобігає неминучій загрозі для сил в аеропорту.
Він сказав, що тепер вважає малоймовірним, що вбиті були членами місцевої філії “Ісламської держави”, “ІДІЛ-Хорасан”, або становили загрозу для американських військ.
Маккензі приніс вибачення сім’ям загиблих і назвав себе відповідальним за удар і його наслідки. За його словами, Пентагон наразі консультується щодо репарацій сім’ям убитих.
Доповнення
Вбивство мирного населення під час удару, здійсненого безпілотником, що базувався за межами Афганістану, викликало питання про майбутнє американських антитерористичних ударів у країні.
Нагадаємо
Під час евакуації з Кабула в серпні стався теракт у аеропорту. Загинули близько 200 осіб, в тому числі американські військові. Відповідальність взяли на себе бойовики “Вілаят Хорасан” (відгалуження ІД). Через декілька днів США завдали удару з безпілотника по автомобілю в столиці Афганістану. Стверджувалося, що він перевозив вибухівку і ніс загрозу аеропорту.
Президент США Джозеф Байден наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.