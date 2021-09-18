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В результате атаки американского беспилотника в Кабуле погибли 10 мирных жителей: Пентагон назвал это ошибкой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. В результате удара беспилотника в Кабуле в прошлом месяце погибли около 10 мирных жителей, в том числе семеро детей, заявили американские военные в пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пентагон заявил, что удар 29 августа был направлен против террориста-смертника “Исламского государства”, представлявший неизбежную угрозу для войск под руководством США в аэропорту, когда они завершали последние этапы своего вывода из Афганистана.

Даже когда появились сообщения о жертвах среди гражданского населения, высокий американский генерал назвал нападение “праведным”.

Глава Центрального командования США генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи, сказал, что в то время он был уверен, что это предотвращает неизбежную угрозу для сил в аэропорту.

Он сказал, что теперь считает маловероятным, что убитые были членами местного филиала “Исламского государства”, “и деловые-Хорасан”, или представляли угрозу для американских войск. Маккензи принес извинения семьям погибших и назвал себя ответственным за удар и его последствия. По его словам, Пентагон пока консультируется по репараций семьям убитых.

Дополнение

Убийство мирного населения во время удара, осуществленного беспилотником, базировавшийся за пределами Афганистана, вызвало вопросы о будущем американских антитеррористических ударов в стране.

Напомним

Во время эвакуации из Кабула в августе произошел теракт в аэропорту. Погибли около 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность взяли на себя боевики "Вилаят Хорасан" (ответвление ИД). Через несколько дней США нанесли удар с беспилотника по автомобилю в столице Афганистана. Утверждалось, что он перевозил взрывчатку и нес угрозу аэропорта.

Президент США Джозеф Байден приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

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