В результате атаки американского беспилотника в Кабуле погибли 10 мирных жителей: Пентагон назвал это ошибкой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В результате удара беспилотника в Кабуле в прошлом месяце погибли около 10 мирных жителей, в том числе семеро детей, заявили американские военные в пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пентагон заявил, что удар 29 августа был направлен против террориста-смертника “Исламского государства”, представлявший неизбежную угрозу для войск под руководством США в аэропорту, когда они завершали последние этапы своего вывода из Афганистана.
Даже когда появились сообщения о жертвах среди гражданского населения, высокий американский генерал назвал нападение “праведным”.
Глава Центрального командования США генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи, сказал, что в то время он был уверен, что это предотвращает неизбежную угрозу для сил в аэропорту.
Он сказал, что теперь считает маловероятным, что убитые были членами местного филиала “Исламского государства”, “и деловые-Хорасан”, или представляли угрозу для американских войск. Маккензи принес извинения семьям погибших и назвал себя ответственным за удар и его последствия. По его словам, Пентагон пока консультируется по репараций семьям убитых.
Дополнение
Убийство мирного населения во время удара, осуществленного беспилотником, базировавшийся за пределами Афганистана, вызвало вопросы о будущем американских антитеррористических ударов в стране.
Напомним
Во время эвакуации из Кабула в августе произошел теракт в аэропорту. Погибли около 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность взяли на себя боевики "Вилаят Хорасан" (ответвление ИД). Через несколько дней США нанесли удар с беспилотника по автомобилю в столице Афганистана. Утверждалось, что он перевозил взрывчатку и нес угрозу аэропорта.
Президент США Джозеф Байден приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.