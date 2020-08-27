У разі зараження коронавірусом одного вчителя можуть закрити всю школу — КМДА

Так, зі слів Мондриївського, якщо у вчителя виявили симптоми захворювання, людина та її контактні особи йдуть на самоізоляцію, проводиться тестування.



"В залежності від кількості тестувань, якщо воно не в критичному форматі, продовжуватиметься процес навчання… Все залежатиме від тієї ситуації, яка буде в той конкретний момент. Залежно від ситуації буде прийняте конкретне рішення: або закривається школа, або клас іде на карантин, або йде на карантин вчитель або декілька вчителів", - повідомив представник КМДА.



З його слів, всі рішення будуть прийматися директором школи.



Як повідомляв УНН, навчання з 1 вересня буде відбуватись у всі школах України, за винятком шкіл, які перебувають в зонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки.



