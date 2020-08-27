В случае заражения коронавирусом одного учителя могут закрыть всю школу — КГГА

Так, по словам Мондриевского, если у учителя обнаружили симптомы заболевания, человек и его контактные лица идут на самоизоляцию, проводится тестирование.



"В зависимости от количества тестов, если оно не в критическом формате, будет продолжаться процесс обучения... Все будет зависеть от той ситуации, которая будет в тот конкретный момент. В зависимости от ситуации будет принято конкретное решение: либо закрывается школа, либо класс идет на карантин, либо идет на карантин учитель или несколько учителей", - сообщил представитель КГГА.



По его словам, все решения будут приниматься директором школы.



Как сообщал УНН, обучение с 1 сентября будет происходить во все школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.



