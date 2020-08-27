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В случае заражения коронавирусом одного учителя могут закрыть всю школу — КГГА

Киев • УНН

 • 13046 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В случае, если коронавирусную болезнь обнаружат у одного учителя школы, есть вероятность закрытия на карантин всего заведения - в зависимости от ситуации. Об этом заявил на брифинге в четверг исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, передает корреспондент УНН.

В случае заражения коронавирусом одного учителя могут закрыть всю школу — КГГА

Так, по словам Мондриевского, если у учителя обнаружили симптомы заболевания, человек и его контактные лица идут на самоизоляцию, проводится тестирование.

"В зависимости от количества тестов, если оно не в критическом формате, будет продолжаться процесс обучения... Все будет зависеть от той ситуации, которая будет в тот конкретный момент. В зависимости от ситуации будет принято конкретное решение: либо закрывается школа, либо класс идет на карантин, либо идет на карантин учитель или несколько учителей", - сообщил представитель КГГА.

По его словам, все решения будут приниматься директором школы.

Как сообщал УНН, обучение с 1 сентября будет происходить во все школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.

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