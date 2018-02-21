У Раді Європи затвердили стратегічний документ співпраці з Україною на чотири роки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про затвердження Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Постійного представництва України у Раді Європи, передає УНН.
“Сьогодні Комітет Міністрів ухвалив План дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки. Це підтримка українських реформ на наступні чотири роки. Перед нами дві амбітні цілі: впровадити в Україну найкращі європейські стандарти у сфері прав людини, верховенства права і демократії, та сприяти імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом”, — наводить представництво слова постійного представника України при РЄ Дмитра Кулеби.
Ключовими партнерами у співпраці з української сторони є центральні та місцеві органи державної влади і неурядові організації.
Розрахунковий бюджет Плану дій становить 29,5 млн. євро. У його фінансуванні беруть участь Швейцарія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Чехія, Литва, Угорщина, Ліхтенштейн та Європейський Союз.
З ініціативи України в Плані дій вперше чітко зафіксовано, що він має сприяти досягненню цілей Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Відповідно до Плану дій Рада Європи продовжить надання Україні допомоги у реформуванні системи судоустрою, правоохоронних органів, виконання рішень судів, а також у сфері децентралізації та боротьби з корупцією. Окрему увагу буде приділено захисту прав внутрішньо переміщених осіб та питанням безпеки журналістів.
“Ухвалення Плану дій символічно відбулося у дні, коли Україна з сумом відзначає четверту річницю загибелі Небесної Сотні та початку російської агресії. Але сьогодні маємо дивитися вперед і використовувати можливості Плану дій для здійснення реформ та європейської інтеграції. З нашої ініціативи новий План дій Ради Європи для України сприятиме виконанню Угоди про асоціацію з ЄС. Сильна успішна Україна буде найкращою присвятою героям Революції гідності та війни з Росією”, — відзначив Кулеба з нагоди ухвалення Плану дій.
Нагадаємо, Рада Європи надаватиме Україні підтримку у забезпеченні прав національних меншин.