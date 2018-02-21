В Совете Европы утвердили стратегический документ сотрудничества с Украиной на четыре года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня Комитет министров Совета Европы принял решение об утверждении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Постоянного представительства Украины в Совете Европы, передает УНН.
"Сегодня Комитет Министров принял План действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы. Это поддержка украинских реформ на следующие четыре года. Перед нами две амбициозные цели: внедрить в Украине лучшие европейские стандарты в области прав человека, верховенства права и демократии, и способствовать имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом", - приводит представительство слова постоянного представителя Украины при СЕ Дмитрия Кулебы.
Ключевыми партнерами в сотрудничестве с украинской стороны являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.
Расчетный бюджет Плана действий составляет 29,5 млн евро. В его финансировании участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз.
По инициативе Украины в Плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
В соответствии с Планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов.
"Принятие Плана действий символически произошло в дни, когда Украина с грустью отмечает четвертую годовщину гибели Небесной Сотни и начала российской агрессии. Но сегодня должны смотреть вперед и использовать возможности Плана действий для осуществления реформ и европейской интеграции. По нашей инициативе новый План действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Сильная успешная Украина будет лучшим посвящением героям Революции достоинства и войны с Россией", - отметил Кулеба по случаю принятия Плана действий.
Напомним, Совет Европы будет оказывать Украине поддержку в обеспечении прав национальных меньшинств.