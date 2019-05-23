У Раді відреагували на перестороги ФАО щодо неякісних імпортних продуктів

"Міжнародну торгівлю продуктами харчування, яка реально рятує країни від голоду, у ФАО сьогодні називають одним із ризиків ожиріння населення у світі. Річ у тому, що на експорт, як правило, відправляється продукція тривалого зберігання, а відповідно - глибокої переробки. Це означає, що такі продукти містять мало поживних речовин, високу частку насичених жирів, рафінованого цукру, солі й хімічних добавок.

З огляду на заяви ФАО та СОТ, проблема "некорисного та небезпечного експорту" набула вже загрозливих масштабів ...", - пише нардеп.

Але ж українські виробники спроможні забезпечувати українців якісним та смачним продовольством, переконаний Тригубенко. Питання стоїть лише у тому, аби забезпечити вітчизняним підприємцям потрібну від держави підтримку, додав він.

Як писав УНН, у ФАО заявили, що країни не можуть сьогодні гарантувати своїм громадянам здорове харчування.