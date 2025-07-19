У Раді обговорюють дозвіл виїзду за кордон для чоловіків віком 18-24 років - Стефанчук

У парламенті обговорюється можливість дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 24 років, які наразі не підлягають мобілізації, але обмежені у реалізації своїх прав. Парламентський комітет працює над механізмом, який може змінити цю ситуацію, під час спілкування з журналістами повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНН.

Ця тема проговорюється на рівні спеціального комітету... І я знаю, що такі ідеї є. І справді, люди з 18 до 25 років - це ті люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати частину своїх прав, і тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізувати свої права. Який механізм буде знайдено - я буду чекати відповіді від комітету, бо вони працюють. Окремі члени комітету працюють над цими ініціативами - сказав Стефанчук.

Веніславський: у ВР розглядають можливість підвищити вікову межу для виїзду чоловіків за кордон до 23-24 років

Нагадаємо

Заброньовані чоловіки мають право виїжджати за кордон у відпустку та у службове відрядження. Виняток становлять держслужбовці, для них перетин кордону можливий лише у відрядження.

Чи дійсно в Україні хочуть заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років? У ЦПД розвінчали російський фейк