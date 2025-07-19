В Раде обсуждают разрешение на выезд за границу для мужчин в возрасте 18-24 лет - Стефанчук
Киев • УНН
В парламенте обсуждают возможность разрешить выезд за границу мужчинам 18-24 лет, не подлежащим мобилизации. Специальный комитет работает над механизмом реализации этого права.
В парламенте обсуждается возможность разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет, которые сейчас не подлежат мобилизации, но ограничены в реализации своих прав. Парламентский комитет работает над механизмом, который может изменить эту ситуацию, во время общения с журналистами сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.
Эта тема проговаривается на уровне специального комитета... И я знаю, что такие идеи есть. И действительно, люди с 18 до 25 лет - это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможности реализовывать часть своих прав, и поэтому мы должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализовать свои права. Какой механизм будет найден - я буду ждать ответа от комитета, потому что они работают. Отдельные члены комитета работают над этими инициативами
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Забронированные мужчины имеют право выезжать за границу в отпуск и в служебную командировку. Исключение составляют госслужащие, для них пересечение границы возможно только в командировку.
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