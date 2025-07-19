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В Раде обсуждают разрешение на выезд за границу для мужчин в возрасте 18-24 лет - Стефанчук

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В парламенте обсуждают возможность разрешить выезд за границу мужчинам 18-24 лет, не подлежащим мобилизации. Специальный комитет работает над механизмом реализации этого права.

В Раде обсуждают разрешение на выезд за границу для мужчин в возрасте 18-24 лет - Стефанчук

В парламенте обсуждается возможность разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет, которые сейчас не подлежат мобилизации, но ограничены в реализации своих прав. Парламентский комитет работает над механизмом, который может изменить эту ситуацию, во время общения с журналистами сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.

Эта тема проговаривается на уровне специального комитета... И я знаю, что такие идеи есть. И действительно, люди с 18 до 25 лет - это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможности реализовывать часть своих прав, и поэтому мы должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализовать свои права. Какой механизм будет найден - я буду ждать ответа от комитета, потому что они работают. Отдельные члены комитета работают над этими инициативами

- сказал Стефанчук.

Вениславский: в ВР рассматривают возможность повысить возрастной предел для выезда мужчин за границу до 23-24 лет29.05.25, 13:49 • 44316 просмотров

Напомним

Забронированные мужчины имеют право выезжать за границу в отпуск и в служебную командировку. Исключение составляют госслужащие, для них пересечение границы возможно только в командировку.

Действительно ли в Украине хотят запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет? В ЦПД развенчали российский фейк25.06.25, 21:33 • 4171 просмотр

Алена Уткина

Алена Уткина

Обществополитика
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
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