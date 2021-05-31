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У Раді хочуть дозволити навчання окремих груп іноземців в Україні будь-якою мовою

Київ • УНН

 • 21940 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У комітеті ВР з питань освіти напрацювали законодавчу ініціативу, яка дозволить навчання окремих групах іноземців будь-якою мовою. Про це розповів голова комітету Сергій Бабак під час виступу на форумі "Україна 30. Освіта і наука", передає кореспондент УНН.

У Раді хочуть дозволити навчання окремих груп іноземців в Україні будь-якою мовою

Цитата:

"В Україні зараз навчається більше ніж 70 тис. іноземних студентів, але є певні обмеження, введені законом. Зокрема, зараз є ініціатива комітету освіти і науки, ми її найближчими тижнями, сподіваємось, будемо вносити в парламент, для того щоб наші університети могли зробити певний квантовий стрибок на зовнішній ринок", - сказав Бабак.

Деталі

З його слів, наразі в Україні навчання іноземців дозволено лише двома мовами – українською або англійською.

"Мова про те, щоб дозволити навчання іноземців, в окремих групах іноземців, будь-якою мовою: університети на Волині або Львові можуть це робити польською мовою, у Закарпатті навчати угорською, в Чернівцях – румунською мовою, в Одесі – Болгарською мовою, в решті решт у Харкові – російською мовою", - пояснив голова комітету.

З його слів, потенціал цього закону: плюс 20 тис. іноземців на навчанні в Україні, щорічно плюс 1,2 млрд грн в бюджети університетів і плюс 4 млрд грн щорічно в бюджети місцевих громад.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський у понеділок під час виступу на форумі “Україна 30. Освіта і наука” підписав указ про створення президентського університету, який буде готувати “людей майбутнього”.

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