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В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке

Киев • УНН

 • 21940 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В комитете ВР по вопросам образования разработали законодательную инициативу, которая позволит обучение отдельным группам иностранцев на любом языке. Об этом рассказал глава комитета Сергей Бабак во время выступления на форуме "Украина 30. Образование и наука", передает корреспондент УНН.

В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке

Цитата:

"В Украине сейчас учится более 70 тыс. иностранных студентов, но есть определенные ограничения, введенные законом. В частности, сейчас есть инициатива комитета образования и науки, мы ее в ближайшие недели, надеемся, будем вносить в парламент, для того чтобы наши университеты могли сделать определенный квантовый скачок на внешний рынок", - сказал Бабак.

Детали

По его словам, сейчас в Украине обучение иностранцев разрешено только на двух языках - украинском или английском.

"Речь о том, чтобы позволить обучение иностранцев, в отдельных группах иностранцев, на любом языке: университеты на Волыни или Львове могут это делать на польском языке, на Закарпатье учить венгерский, в Черновцах - на румынском языке, в Одессе - Болгарской языке, в конце концов в Харькове - на русском языке", - пояснил глава комитета.

По его словам, потенциал этого закона: плюс 20 тыс. иностранцев на обучении в Украине, ежегодно плюс 1,2 млрд грн в бюджеты университетов и плюс 4 млрд грн ежегодно в бюджеты местных общин.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник во время выступления на форуме "Украина 30. Образование и наука" подписал указ о создании президентского университета, который будет готовить "людей будущего".

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