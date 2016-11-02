У п’ятиповерховий будинок у Луцьку досі не подали тепло
Київ • УНН
РІВНЕ-ЛУЦЬК. 2 листопада. УНН. Уже два тижні понад 70 квартир у багатоповерхівці Луцька на вулиці Шевченка, 88 залишаються без опалення. Батареї холодні через завод, який з власної котельні не подає тепло людям, передає кореспондент УНН.
“У кімнатах мешканців +12 градусів. Якщо увімкнути обігрівачі, то можемо підвищити температуру до +17. А що буде, коли вдарять морози”, — розповів власник квартири Сергій Александрук.
Котельня одного з заводів, на балансі якого будинок, не працює. Робітники кажуть, що у цехах теж немає тепла.
“Ми винні газовикам майже 200 тисяч гривень за паливо, а мені — мешканці за опалення — 100 тисяч. Поки не погасимо борги перед „Волиньгазом“, тепла не буде”, — наголосив керівник підприємства Юрій Малихін.