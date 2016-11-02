В пятиэтажный дом в Луцке до сих пор не подали тепло

"В комнатах жителей +12 градусов. Если включить обогреватели, то можем повысить температуру до +17. А что будет, когда ударят морозы?", - рассказал владелец квартиры Сергей Александрук.

Котельная одного из заводов, на балансе которого дом, не работает. Рабочие говорят, что в цехах тоже нет тепла.

"Мы должны газовикам почти 200 тыс. гривен за топливо, а мне - жители за отопление - 100 тыс. Пока не погасим долги перед "Волыньгаз", тепла не будет", - отметил руководитель предприятия Юрий Малыхин.