У п'ятиповерхівці у Кривому Розі внаслідок удару рф загинули четверо людей - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У п'ятиповерхівці у Кривому Розі, по якому вночі завдала ракетного удару армія рф, загинули четверо людей, повідомили в ДСНС України, пише УНН.
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"Місто Кривий Ріг. О 08:50 13 червня пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку ліквідовано на загальній площі 750 кв.м. Загинуло 4 особи, 21 особа постраждала та врятовано 12 осіб", - повідомили у ДСНС.
Проводяться аварійно-рятувальні роботи.
Доповнення
У Кривому Розі армія рф вночі поцілила в житлову п'ятиповерхівку та інші об'єкти. Ворог атакував крилатими ракетами. Загалом відомо про 6 загиблих та 25 поранених.